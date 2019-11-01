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Автовладельцы заплатят на шестьсот миллионов рублей налогов больше в 2019 году

Общество, 15:08 12 ноября 2019

nalog.ru | Фото: nalog.ru

На 597 млн рублей увеличилась сумма транспортного налога, который начислен жителям Тюменской области в 2019 году.

Как сообщила на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" заместитель руководителя УФНС по Тюменской области Ольга Иванова, такое увеличение связано с нововведениями в законодательстве.

"Много лет в Тюменской области действовала налоговая льгота для владельцев автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. С 2019 года эта планка законодательно понижена до 100 лошадиных сил. Таким образом плательщиков транспортного налога в регионе стало на 118 тысяч больше", - отметила Ольга Иванова.

При этом она добавила, что в регионе сохранилась льгота на уплату налога за легковой автомобиль мощностью до 150 л. с. Она касается 800 многодетных граждан, а также родителей и опекунов инвалидов с детства, и владельцев электромобилей мощностью до 150 л. с.

Кроме того, в регионе отменили льготную ставку для владельцев легковых и грузовых авто отечественного производства и производства стран СНГ с даты выпуска которых прошло более 10 лет. Не облагаются налогом транспортные средства, находящиеся в розыске.

Любовь Голышева

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# налоги , налоговая служба , УФНС России по Тюменской области

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