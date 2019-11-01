Автовладельцы заплатят на шестьсот миллионов рублей налогов больше в 2019 году
На 597 млн рублей увеличилась сумма транспортного налога, который начислен жителям Тюменской области в 2019 году.
Как сообщила на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" заместитель руководителя УФНС по Тюменской области Ольга Иванова, такое увеличение связано с нововведениями в законодательстве.
"Много лет в Тюменской области действовала налоговая льгота для владельцев автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. С 2019 года эта планка законодательно понижена до 100 лошадиных сил. Таким образом плательщиков транспортного налога в регионе стало на 118 тысяч больше", - отметила Ольга Иванова.
При этом она добавила, что в регионе сохранилась льгота на уплату налога за легковой автомобиль мощностью до 150 л. с. Она касается 800 многодетных граждан, а также родителей и опекунов инвалидов с детства, и владельцев электромобилей мощностью до 150 л. с.
Кроме того, в регионе отменили льготную ставку для владельцев легковых и грузовых авто отечественного производства и производства стран СНГ с даты выпуска которых прошло более 10 лет. Не облагаются налогом транспортные средства, находящиеся в розыске.
Любовь Голышева