В Тобольске из дворов убирают брошенные машины

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Шесть брошенных машин эвакуировано из дворов в Тобольске.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал начальник отдела транспорта и связи администрации города Федор Духно. По его словам, за одной из машин собственник пришел, остальные остаются на стоянке.

"Всего в реестре потенциально брошенных машин насчитывается 215 автомобилей. Из них мы осмотрели 208. 167 владельцев добровольно убрали транспорт из дворов, 84 сделали это после первичного уведомления, 16 после повторного", - отметил Федор Духно.

О брошенных во дворах машинах в администрацию сообщают жители города, работники управляющих компаний. Также много информации сотрудники отдела транспорта и связи находят при мониторинге социальных сетей.

"Особое внимание этой зимой уделим, так называемым подснежникам. Если прошел снегопад, дорожники почистили придомовую территорию, а шапка снега на машине осталась - это первый признак, что за ней не следят. Такие машины будут находиться на особом контроле", - подчеркнул Федор Духно.

Евгений Новоселов