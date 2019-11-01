  • 14 ноября 201914.11.2019четверг
  • USD64,2009
    EUR70,6724
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер северный

Выставка расскажет об известных узниках тобольского острога

Общество, 17:21 14 ноября 2019

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Выставка-перевертыш "Талант в неволе" открылась в Тобольском историко-архитектурном музее заповеднике.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в музее-заповеднике, проект был презентован в минувшую "Ночь искусств". Выставка дополнила экспозиции музея сибирской каторги и ссылки. Вниманию посетителей представлены документальные факты о пребывании в стенах тобольского острога известных писателей, музыкантов, философов и общественных деятелей. Среди них: Достоевский, Чернышевский, Короленко, протопоп Аввакум, Троцкий, Радищев, Мачтет, Алябьев.

Посетители экспозиции могут переворачивать информационные стенды, на которых написана информация об известных узниках тобольской тюрьмы. В витринах представлены подлинные труды Чернышевского, Радищева и Короленко. Также среди экспонатов есть подлинные кандалы того времени.

Тоболяков и гостей города ждут на выставке в музее каторги и ссылки по адресу: Красная площадь, 5, стр. 3.

Евгений Новосёлов

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тобольск , Тобольский музей-заповедник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 14.11.2019В арсенале "Бабушек особого назначения" появятся новые практики
18:38 14.11.2019В Тюмени откроется Школа юных джентльменов
18:27 14.11.2019Какие цветы опасны и полезны для личной жизни, рассказала флорист
18:16 14.11.2019Тюменский филиал Президентской библиотеки - один из ведущих в стране, заявили на ИНФОТЕХе