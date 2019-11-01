Выставка расскажет об известных узниках тобольского острога

| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Выставка-перевертыш "Талант в неволе" открылась в Тобольском историко-архитектурном музее заповеднике.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в музее-заповеднике, проект был презентован в минувшую "Ночь искусств". Выставка дополнила экспозиции музея сибирской каторги и ссылки. Вниманию посетителей представлены документальные факты о пребывании в стенах тобольского острога известных писателей, музыкантов, философов и общественных деятелей. Среди них: Достоевский, Чернышевский, Короленко, протопоп Аввакум, Троцкий, Радищев, Мачтет, Алябьев.

Посетители экспозиции могут переворачивать информационные стенды, на которых написана информация об известных узниках тобольской тюрьмы. В витринах представлены подлинные труды Чернышевского, Радищева и Короленко. Также среди экспонатов есть подлинные кандалы того времени.

Тоболяков и гостей города ждут на выставке в музее каторги и ссылки по адресу: Красная площадь, 5, стр. 3.

Евгений Новосёлов