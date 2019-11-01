Как провести отпуск с пользой для здоровья, рассказал врач

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Для полноценного восстановления здоровья и работоспособности в отпуске лучше предпочесть активный отдых, считает главный внештатный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Эксперт подчеркнул, что лучше закладывать на отпуск не менее двух недель, так как в первые несколько дней организм только перестраивается на режим отдыха. Эксперт напомнил, что в России предусмотрен ежегодный оплачиваемый отпуск всем работающим. Некоторые предпочитают дробить положенный период на короткие отрезки времени.

"Однако нужно учитывать факт, что для того, чтобы перестроиться с рабочего режима на отпускной, нашему организму требуется не менее пяти-семи дней. Поэтому не рекомендуется брать неделю с точки зрения здоровья. Правы те, кто, берет не менее двух недель. При этом в отпуске самое главное - проводить его эффективно. Больше дышать свежим воздухом, гулять, плавать, правильно питаться. Лежание в отеле перед телевизором или на шезлонге не принесет пользы для полноценного восстановления организма", - сказал Андрей Тяжельников.

Он добавил, что для сохранения работоспособности и здоровья человеку нужен ежегодный полноценный отдых. Отказ от него значительно повышает риск депрессии и других заболеваний.

По статистике ВОЗ, риск преждевременной смерти (от инфаркта, инсульта и даже суицида) на 20% выше среди тех, кто регулярно игнорирует отпуск, добавил врач. По словам медика, организм сигнализирует о необходимости отдыха. У человека наблюдается синдром профессионального выгорания. Об этом могут свидетельствовать признаки хронического стресса: раздражительность, ухудшение отношений с коллегами, потеря концентрации, частые ошибки, быстрая утомляемость, головные боли и другие недомогания, проблемы со сном.

"Тревожным симптомом является неумение расслабиться после рабочего дня. Некоторым нужен какой-то допинг - алкоголь, например", - сказал Андрей Тяжельников.

Он подчеркнул, что после отпуска организму также требуется адаптация, чтобы войти в рабочий режим, особенно если менялись климатические условия.