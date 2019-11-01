  • 13 ноября 201913.11.2019среда
  • USD63,8530
    EUR70,4235
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер северный

Предприниматель заплатил за некачественную работу более двухсот тысяч рублей

Общество, 13:53 13 ноября 2019

r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Более 200 тыс. рублей выплатил тюменцу предприниматель за некачественное изготовление и установку пластиковых окон, сообщает областная служба судебных приставов.

Претензии потребителя к работе были названы во время подписания акта выполненных работ, отметили в ведомстве. Крепежные сооружения вываливались и прокручивались, затем выяснилось, что окна были закреплены на короткие гвозди, хотя по спецификации должны были крепиться на анкерные болты.

За полгода подрядчик так и не устранил недостатки, поэтому тюменец обратился в суд, где добился решения о возмещении денежных средств, но к моменту суда предприниматель закрыл свое ИП. Должнику было направлено требование об исполнении решения.

Чтобы избежать исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга, бывший предприниматель поспешил выплатить 293 тыс. рублей.

В настоящее время средства, уплаченные заказчиком за изготовление и установку окон, а также неустойка, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя перечислены взыскателю.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 13.11.2019Тюменцам предлагают написать контрольную работу "Выходи решать!"
14:15 13.11.2019Владимир Гутенев: регионам есть чему поучиться у Тюменской области
13:53 13.11.2019Предприниматель заплатил за некачественную работу более двухсот тысяч рублей
13:09 13.11.2019Будущим мамам Тобольска рассказали о безопасной перевозке детей в автомобиле