Предприниматель заплатил за некачественную работу более двухсот тысяч рублей

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Более 200 тыс. рублей выплатил тюменцу предприниматель за некачественное изготовление и установку пластиковых окон, сообщает областная служба судебных приставов.

Претензии потребителя к работе были названы во время подписания акта выполненных работ, отметили в ведомстве. Крепежные сооружения вываливались и прокручивались, затем выяснилось, что окна были закреплены на короткие гвозди, хотя по спецификации должны были крепиться на анкерные болты.

За полгода подрядчик так и не устранил недостатки, поэтому тюменец обратился в суд, где добился решения о возмещении денежных средств, но к моменту суда предприниматель закрыл свое ИП. Должнику было направлено требование об исполнении решения.

Чтобы избежать исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга, бывший предприниматель поспешил выплатить 293 тыс. рублей.

В настоящее время средства, уплаченные заказчиком за изготовление и установку окон, а также неустойка, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя перечислены взыскателю.