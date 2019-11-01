"Кулига-парк" откроет горнолыжный сезон всероссийским рекордом

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцев и гостей города приглашают на самый массовый в стране спуск с горы лыжников и сноубордистов с фонариками "Лавина". База отдыха "Кулига-парк" откроет сезон новым рекордом России 23 ноября.

Об этом журналистам рассказали во время пресс-тура в "Кулига-парк". Открытие будет красивым: "Лавина" лыжников и сноубордистов спустится с горы при свете собственных фонариков. В 2018 году это мероприятие попало в Книгу рекордов России как самый массовый спуск с фонариками. В этом сезоне "Кулига-парк" постарается побить свой же рекорд.

"В прошлом году с фонариками спустилось 82 человека. В этом году мы планируем собрать гораздо больше", - сказал начальник отдела проката и организации спортивных мероприятий Владимир Ольховиков.

Базу отдыха постиг апгрейд: обновили инвентарь, добавили трассы для лыжников и сноубордистов, расширили зону "Кулига-горки".

"По некоторым видам спорта "Кулига-парк" встает в спортивный календарь Тюменской области и Уральского федерального округа. В месяц будет проводиться два-четыре спортивных мероприятия. Еще мы готовим Кубок генерального спонсора для любителей, которые смогут побороться за очень крутые призы", - объявил Владимир Ольховиков.

Все секреты предстоящей зимы в "Кулиге" пока не открывают, однако названия событий интригуют. Например, закрывать сезон будут 29 марта водным перфомансом Crazy Water Show.

Ирина Ромашкина