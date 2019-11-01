Самую длинную на Урале джиб-линию собирает "Кулига-парк"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самую длинную джиб-линию в Уральском федеральном округе для слоуп-стайла планирует ввести в эксплуатацию база отдыха "Кулига-парк". 300-метровую полосу для акробатических трюков запустят в зимнем сезоне 2019-2020.

Начальник отдела проката и организации спортивных мероприятий Владимир Ольховиков пояснил: слоуп-стайл - это дисциплина сноубординга, а джиб-спот - это трасса, состоящая из фигур, по которой скользят сноубордисты.

"Мы будем ставить около 20 фигур в ряд. Это будет самая длинная джиб-линия в Тюменской области и, наверное, в Уральском федеральном округе. Нам это интересно, и мы понимаем, что для тех, кто хочет развиваться, это тоже будет интересно", - поделился задумкой Владимир Ольховиков.

В нынешнем сезоне на загородной базе отдыха обновили инвентарь, добавили трассы для лыжников и сноубордистов, расширили зону "Кулига-горки".

"По некоторым видам спорта "Кулига-парк" встает в спортивный календарь Тюменской области и Уральского федерального округа. В месяц будет проводиться два-четыре спортивных мероприятия. Еще мы готовим Кубок генерального спонсора для любителей, которые смогут побороться за очень крутые призы", - объявил Владимир Ольховиков.

Горнолыжный сезон в "Кулига-парке" торжественно откроют 23 ноября.

Ирина Ромашкина