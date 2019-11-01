В Тюменской области открыто 767 эскроу-счетов

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

767 счетов эскроу открыто в кредитных организациях, работающих в Тюменской области, по данным на 1 октября 2019 года. Сумма остатков средств на них превысила 1,7 млрд рублей. Такие цифры прозвучали на заседании круглого стола, который прошел в отделении Тюмень Банка России 13 ноября, сообщает учреждение.

Участие в разговоре приняли более 50 представителей банков, компаний-застройщиков, правительства Тюменской области, Ассоциации кредитных организаций Тюменской области и Уральского ГУ Банка России. Они обсудили вопросы внедрения в практику проектного финансирования в жилищном строительстве, проблемы взаимодействия и перспективы рынка недвижимости.

В третьем квартале 2019 года среднемесячный темп прироста числа счетов эскроу составил 63%. Заключено 17 договоров на проектное финансирование с использованием счетов эскроу.

К началу ноября в Тюменской области выдано 178 разрешений на строительство 64 застройщикам. Из них имеют право привлекать средства дольщиков в рамках 214-ФЗ 154 (86%), предусматривают использование счетов эскроу – 47.

Представитель Главного управления строительства Тюменской области Вадим Ряска сообщил, что возможно сокращение количества застройщиков, отдельные неэффективные и финансово несостоятельные компании будут вынуждены покинуть рынок. Однако монополизации рынка крупнейшими региональными застройщиками не произойдет, в том числе в связи с приходом в регион федеральных застройщиков. Также он отметил, что Тюменская область занимает одно из лидирующих мест среди регионов России по вводу жилья, а рынок недвижимости перенасыщен – предложение квартир в два раза превышает спрос.

"Несмотря на имеющиеся проблемы, переход на новую модель финансирования жилищного строительства динамично происходит во всех регионах Урала. В Тюменской области он идет более успешно, – сообщил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов. – Вопросы, возникающие у кредитных организаций, в том числе касающиеся адекватной оценки рисков строительных проектов, учета особенностей финансового состояния заемщиков при формировании резервов на возможные потери по ссудам, получают оперативное разрешение, создавая основу для увеличения числа финансируемых проектов".