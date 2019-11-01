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Илья Авербух и Александр Гуськов проведут мастер-классы для тобольских спортсменов

Спорт, 17:32 15 ноября 2019

тобольские предприятия СИБУРа | Фото: тобольские предприятия СИБУРа

Фигурист Илья Авербух и хоккеист Александр Гуськов проведут мастер-классы в тобольском Дворце спорта "Кристалл" 16 и 17 ноября, сообщают тобольские предприятия СИБУРа.

В мероприятии примут участие спортсмены, тренеры и дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Участников ждет возможность отточить свои навыки, услышать советы профессионалов. Каждый участник получит сертификат с автографами знаменитых чемпионов.

Познакомиться с легендарными спортсменами, сфотографироваться с ними и получить автографы смогут все жители Тобольска. Такая возможность представится после завершения каждого мастер-класса. Вход свободный.

16 ноября фестиваль откроет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. На следующий день мероприятие продолжится мастер-классом знаменитого хоккеиста Александра Гуськова.

Фестиваль WinterFest проходит в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

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# СИБУР , Тобольск , фигурное катание , хоккей

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