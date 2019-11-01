Илья Авербух и Александр Гуськов проведут мастер-классы для тобольских спортсменов

| Фото: тобольские предприятия СИБУРа | Фото: тобольские предприятия СИБУРа

Фигурист Илья Авербух и хоккеист Александр Гуськов проведут мастер-классы в тобольском Дворце спорта "Кристалл" 16 и 17 ноября, сообщают тобольские предприятия СИБУРа.

В мероприятии примут участие спортсмены, тренеры и дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Участников ждет возможность отточить свои навыки, услышать советы профессионалов. Каждый участник получит сертификат с автографами знаменитых чемпионов.

Познакомиться с легендарными спортсменами, сфотографироваться с ними и получить автографы смогут все жители Тобольска. Такая возможность представится после завершения каждого мастер-класса. Вход свободный.

16 ноября фестиваль откроет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. На следующий день мероприятие продолжится мастер-классом знаменитого хоккеиста Александра Гуськова.

Фестиваль WinterFest проходит в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".