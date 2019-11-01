Тюменская область вошла в десятку лидеров по темпам развития культуры

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменская область впервые вошла в Топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Итоги рейтинга объявили на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме 14 ноября, сообщает региональный департамент культуры.

Область стала лидером еще в двух показателях: третье место (63,8%) по удовлетворенности условиями для занятия творчеством и второе место (69,5 %) по удовлетворенности услугами культуры в стране.

Рейтинг составляется ежегодно Министерством культуры России.

"Это результат всей команды: учреждений культуры, муниципальных образований, каждого сотрудника сферы культуры", - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Она подчеркнула, что большое значение в получении статуса региона-лидера оказал национальный проект "Культура", реализация которого задает всей отрасли динамичный ритм развития.

В 2019 году в рамках национального проекта школы искусств региона получили более 220 инструментов и 5 тыс. учебных материалов и оборудования, а в муниципальных образованиях заработали 13 передвижных культурных комплексов и три виртуальных концертных зала.

В с. Богандинское Тюменского района открылся новый комфортабельный культурно-досуговый центр. В 2019 году впервые был организован региональный фестиваль-конкурс любительских коллективов, реализованы три крупных выставочных проекта федеральных и региональных музеев. Был презентован первый мультимедийный Vr-тур, создан Тюменский региональный опорный центр "Волонтеры культуры".