Замерзающего лебедя в Тобольске спасли пожарные и добровольцы

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Лебедя, замерзавшего в протоке речки, находящейся в трех километрах от с. Байкалово Тобольского района, спасли сотрудники МЧС и добровольцы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По словам очевидцев, одиноко плавающую птицу заметили на этой речке еще пару недель назад. Лебедь продолжал плавать в речке до 14 ноября, несмотря на то что столбик термометра показывал минус 20 градусов. И у полыньи были видны следы лисиц.

Сотрудники "8 ОФПС по Тюменской области" организовали операция по спасению лебедя, в которой приняли участие работники отдельного поста с. Байкалово, местные жители и добровольцы из Тобольска. Лебедь плавал в узкой полынье, проходящей посередине речки, изредка выходил на лед. С помощью рыбацких сетей и веревок птицу удалось достать из воды.

Спасенный никак не реагировал на людей, вел себя спокойно - словно ждал все эти дни человеческую помощь. После спасения, лебедя привезли на отдельный пост 128 ПСЧ, птицу отогрели и осмотрели. Сейчас он находится в теплом вольере частного подворья: лебедь обеспечен кормом и водой, и с приходом весны, если состояние придет в норму, его выпустят в естественные условия.