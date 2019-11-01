Пляжный отдых становится дешевле

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отдых по большинству массовых пляжных направлений в конце ноября – начале декабря подешевел, сообщает АТОР итоги анализа средних и минимальных цен на пакетные туры.

Самой привлекательной по средним ценам остается зимняя Турция – турпакеты с вылетом с 29 ноября по 2 декабря стоят примерно на 30 % дешевле, чем с вылетом в середине ноября. В среднем тур на двоих на восемь ночей можно купить за 48 тыс. рублей.

Второе место в списке лидеров недорогого пляжного отдыха занял Бахрейн. ОАЭ на третьем месте демонстрируют самое большое сравнительное снижение цен - на 40 %.

Кроме этих стран в категорию "до 100 тыс. рублей на двоих" вошли Вьетнам, Китай (о. Хайнань) и Индия, хотя туры на Гоа по сравнению с серединой месяца подорожали на 25,6 %.

В категории "100-150 тыс. рублей на двоих": Таиланд, Иордания, Шри-Ланка, Куба, Израиль, Индонезия (о. Бали). При этом цены на десятидневные туры в Иорданию поднялись на 21,7 %. Тур на 11 ночей в израильский Эйлайт в начале декабря обойдется дороже, чем в середине ноября, на 38 %.

Предновогоднее понижение коснулось и минимальных цен, отмечают аналитики. Купить тур на десять дней на двоих с вылетом 29 ноября – 2 декабря до 50 тыс. рублей можно не только в Турцию, но и в Индию (Гоа), Иорданию и ОАЭ. В группу "50-100 тыс. рублей на двоих" вошли Китай (Хайнань), Вьетнам, Шри-Ланка, Израиль, Куба, Индонезия. За 100-150 тыс. рублей в середине ноября на двоих еще можно купить тур на Доминикану, Мальдивы, Занзибар (Танзания), в Мексику.