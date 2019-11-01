Тюменский отряд "Адреналин" участвовал во всероссийском форуме "Вектор спасения"

| Фото: Тюменское региональное отделение "РОССОЮЗСПАС" во Вконтакте | Фото: Тюменское региональное отделение "РОССОЮЗСПАС" во Вконтакте

Студенческий спасательный отряд Тюменского индустриального университета "Адреналин" участвовал во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Вектор спасения", который прошел в дер. Ястребки Подмосковья с 11 по 17 ноября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель отряда Александра Малышкина.

"В форуме участвовала команда из пяти человек - два аттестованных добровольца спасателя и три человека, прошедшие первоначальную подготовку спасателей. В течении шести дней проводились образовательные занятия, такие как применение аварийно-спасательных работ при обрушении; система технического поиска; тактика ведения спасательных работ в условиях обрушения. В заключение образовательного блока, были проведены тактико-полевые учения на полигоне центра подготовки пожарных и спасателей Москвы. Необходимо было ликвидировать последствия ЧС - разрушительное землетрясение", - рассказала она.

| Фото: Тюменское региональное отделение "РОССОЮЗСПАС" во Вконтакте | Фото: Тюменское региональное отделение "РОССОЮЗСПАС" во Вконтакте

За время проведения форума перед участниками стояло несколько задач: оказание помощи пострадавшим, установка пунктов временного размещения, расчет гуманитарной помощи до разбора завалов, тушение пожара, оказание помощи в ДТП и другие.

Опыт участия в подобных форумах у тюменцев-спасателей есть, отмечает Александра Малышкина. За 19 лет существования отряд "Адреналин" ТИУ не раз становился участником форумов "Вектор спасения Урал", "Волонтеры безопасности УФО".

"Участвуя во всероссийском форуме спасателей, каждый из нас получил новые теоретические и практические знания по ликвидации ЧС. Для нас это обмен опытом с другими студенческими спасательными отрядами со всей России. Работа добровольца спасателя при ликвидации ЧС - это тяжелый труд, физически и морально не каждый на это готов. И те условия, которые были смоделированы на учениях, позволяют человеку проверить себя и осознать: готов ли ты быть добровольцем-спасателем", - отметила руководитель отряда спасателей "Адреналин".

Добавим, всего во всероссийском форуме "Вектор спасения" участвовали 300 лучших добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей и студенты из Германии.

| Фото: Тюменское региональное отделение "РОССОЮЗСПАС" во Вконтакте | Фото: Тюменское региональное отделение "РОССОЮЗСПАС" во Вконтакте

Анжела Лебедева