Тюменские волейболисты дома сыграют с "Ярославскими медведями"

| Фото: www.lokovolley.com | Фото: www.lokovolley.com

Второй тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Молодежной лиги пройдет в Тюмени, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

Хозяева площадки из молодежного клуба "Тюмень" 18 ноября встретятся с коллективом "Ярославские медведи". Сибиряки, которых тренируют Юрий Короткевич и Валерий Рожков, после стартового тура замыкают таблицу соревнований. У ярославской молодежки ситуация лучше. В активе этой команды – две победы. Это позволяет им занимать 11 место в турнирной таблице.

Поединок в СК "Здоровье" начнется в 18 часов. В прямом эфире его можно будет увидеть на интернет-портале tvstart.ru. На канале "Тюменское время" игру покажут в 20 часов 30 минут.

Тур откроют казанская команда "Зенит-УОР" и "Кузбасс-2" из Кемерово. Поединок начнется в 16 часов.