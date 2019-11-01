В Тюмени наградят лучших вожатых региона

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Лучших вожатых загородных детских центров Тюменской области наградят на съезде "Вожатский круг", который пройдет в "Ребячьей республике" в Тюмени с 30 ноября по 1 декабря, сообщает региональный департамент социального развития.

Награждение вожатых и вожатских коллективов по итогам работы за год пройдет в рамках празднования 75-летия Тюменской области "Земля больших людей". Участниками съезда станут около 150 человек.

Ребят ждут образовательные мастер-классы от финалистов и победителей всероссийских конкурсов профессионального мастерства, а также клуба профи "Вожатские лайфхаки". Планируется проведение различных развлекательных мероприятий: игра по станциям, конкурсы, разучивание флешмоба и съемка видеоролика, танцевальная программа.