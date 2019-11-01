Косторез из Тобольска получит награду конкурса "Славим человека труда"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тоболячку Елену Кузнецову на участие в будущих соревнованиях профессионального мастерства вдохновил успех на конкурсе "Славим человека труда!". На федеральном этапе, собравшем в Тюмени профессионалов из Уральского федерального округа, она заняла второе место в номинации "Лучший мастер по художественной обработке кости, рога".

Семь победителей и призеров конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО из Тюменской области наградят на торжественной церемонии в Екатеринбурге 19 ноября. В конкурсе 2018-2019 года представители региона заняли шесть призовых и два первых места.

"Финальный этап оказался мужским, я была единственной женщиной. В отличие от отборочного тура, совсем не волновалась - уже знала, что меня ожидает. Моей целью было выполнить самую оригинальную работу, поэтому не сдерживала фантазию, выполняя конкурсное задание", - рассказала мастер из Тобольска.

Не менее важным оказалось умение сконцентрироваться и правильно распределить время, говорит Елена: обычно на изготовление табакерки у нее уходит до шести - семи часов, на конкурсе пришлось уложиться в четыре. Итогами мастерица довольна, для нее это первое профессиональное соревнование, хотя в профессии она уже десять лет.

"Я закончила тобольский пединститут, по профессии я учитель ИЗО, а потом узнала о наборе на тобольскую фабрику косторезных изделий, прошла обучение и стала работать там же. Я творческий человек, работа приносит мне радость, а признание на конкурсе укрепляет веру в себя и желание оттачивать мастерство", - говорит Елена Кузнецова.

Чествование победителей и призеров конкурса "Славим человека труда!" пройдет в Екатеринбурге 19 ноября. Участие в церемонии примут конкурсанты из шести регионов Уральского федерального округа.

Татьяна Ковалева