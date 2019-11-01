Детсады и школы в России будут строить по информационной модели

| Фото: Минстрой России | Фото: Минстрой России

Список бюджетных объектов, при строительстве которых будет обязательным использование информационной модели, законодательно определят в России в 2020 году. Об этом заявил глава Минстрой России Владимир Якушев на международном форуме "Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития" в Санкт-Петербурге 18 ноября.

Он отметил, что речь идет, прежде всего, об объектах социального значения: школах, детских садах, поликлиниках, учреждениях спорта, культуры, социального обслуживания населения.

"Мы убеждены, что использование технологий информационного моделирования повысит качество проектных решений. Это позволит создать более комфортную городскую среду и жилье. При этом сроки ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию сократятся. Это обеспечит экономические преимущества как для застройщиков, так и для простых граждан", - сказал Владимир Якушев.

Первый основополагающий шаг для широкого внедрения цифровых технологий в строительство был сделан 1 июля 2019 года. Тогда в действие вступил 151-й Федеральный закон, согласно которому впервые в Градостроительном кодексе закреплены понятия информационного моделирования и классификатора строительной информации. В настоящее время Минстрой ведет работу по формированию подзаконных нормативных актов правительства России. Они будут учитывать все те механизмы, которые отражены в 151-м Федеральном законе.