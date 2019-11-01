Тюменцы завоевали награды национальной премии "Студент года"

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Тюменские студенты стали призерами Российской национальной премии "Студент года-2019". Объявление и награждение победителей состоялось в Ростове-на-Дону 17 ноября, сообщает пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей".

Студенческий клуб ТюмГМУ - театральная студия "Лечу" стала победителем номинации "Творческий клуб года". В категории "Экологическое объединение года" лауреатом третьем степени стало объединение "Green_TIU" Тюменского индустриального университета. Студентка ТюмГУ Камилла Завгородняя заняла второе место в номинации "Спортсмен года".

В финал "Студент года – 2019" вышли около 600 человек из 55 субъектов страны. Всего в рамках премии определили победителей в семи индивидуальных и семи коллективных номинациях. Наибольшее количество заявок было подано на номинации: "Творческая личность года", "Интеллект года", "Общественник года" и "Спортсмен года".

Конкурсанты делали самопрезентацию, участвовали в собеседовании с членами жюри, проходили тест по истории Великой Отечественной войны и орфографический диктант. В профильных испытаниях участники решали практические кейсы: спортсмены провели открытую тренировку с детьми, эрудиты писали интеллектуальный тест, председатели студенческих советов, старосты и иностранные студенты принимали участие в ролевой игре. Специальным заданием для коллективных номинаций стало "Социальное проектирование". В состав жюри вошли известные деятели науки и культуры, общественные деятели и спортсмены.

Как отметил, поздравляя призеров и победителей конкурса, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, за шесть лет премия "Студент года" стала одним из самых престижных студенческих событий России.

"Нам важно, чтобы возможности для саморазвития в рамках этой премии были открыты для всех участников. Уверен, что каждый из участников премии одинаково достоин звания "Студент года" России", - сказал он.