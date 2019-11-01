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Тюменская область вошла в список регионов, где предлагается ввести налоговый режим для самозанятых

Политика, 17:23 19 ноября 2019

duma.gov.ru

Группа депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым внесла на рассмотрение Госдумы пакет из двух законопроектов, направленных на расширение специального налогового режима для самозанятых. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы РФ. Законопроекты предполагают изменения как закона об этом специальном налоговом режиме, так и Налогового кодекса РФ.

Сейчас режим для самозанятых, отмечено в сообщении, в экспериментальном порядке действует в Москве, в Московской и Калужской областях и Татарстане.

Предлагается ввести такой режим в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Республике Башкортостан.

Для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП, — 6%. Уплата налогов будет осуществляться по упрощенной процедуре — для регистрации нужно будет скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы "Мой налог". Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

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# Госдума , самозанятость

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