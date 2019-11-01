  • 20 ноября 201920.11.2019среда
  • USD63,7730
    EUR70,6286
  • В Тюмени -18..-20 С 4 м/с ветер северо-западный

Выставка Якова Фидлермана открылась в институте культуры

Общество, 08:20 20 ноября 2019

Научная библиотека ТГИК | Фото: Научная библиотека ТГИК

Выставка работ тобольского фотографа Якова Фидлермана открылась в читальном зале научной библиотеки ТГИК (ул. Республики, 19). Ее представит краевед Игорь Варкин 20 ноября в 13 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Яков Фидлерман родился в Тобольске в 1842 году в семье фельдшера и цирюльника. В 1884 году он открывает в Тобольске "фотографическое заведение". Снимает портреты жителей, виды города и окрестностей. Создает немало замечательных пейзажных фотографий. Также получает разрешение на работу в Таре, Кургане и Березове. В информационных календарях Тобольской губернии фиксируется как один из тобольских фотографов того периода.

В 1889 году сам издает "Табель-календарь на 1990 г" с собственным фотооформлением. В 1893 году получает разрешение на "производство временных фотографических работ" в Ялуторовске, а затем и в Кургане.

Дальнейшая деятельность фотографа предположительно связана с Восточной Сибирью.

Вход свободный. Выставка открыта с 18 ноября по 30 декабря.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , фотографии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:45 20.11.2019Прием заявок на конкурс ведущих "Затея" завершается в Тюмени
09:34 20.11.2019В центральной поликлинике Тобольска завершили капремонт двух этажей
09:23 20.11.2019На Земле ожидается магнитная буря
09:02 20.11.2019Тюменцы успевают принять участие в конкурсе "Горлица обыкновенная - птица 2019 года"