Выставка Якова Фидлермана открылась в институте культуры

| Фото: Научная библиотека ТГИК | Фото: Научная библиотека ТГИК

Выставка работ тобольского фотографа Якова Фидлермана открылась в читальном зале научной библиотеки ТГИК (ул. Республики, 19). Ее представит краевед Игорь Варкин 20 ноября в 13 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Яков Фидлерман родился в Тобольске в 1842 году в семье фельдшера и цирюльника. В 1884 году он открывает в Тобольске "фотографическое заведение". Снимает портреты жителей, виды города и окрестностей. Создает немало замечательных пейзажных фотографий. Также получает разрешение на работу в Таре, Кургане и Березове. В информационных календарях Тобольской губернии фиксируется как один из тобольских фотографов того периода.

В 1889 году сам издает "Табель-календарь на 1990 г" с собственным фотооформлением. В 1893 году получает разрешение на "производство временных фотографических работ" в Ялуторовске, а затем и в Кургане.

Дальнейшая деятельность фотографа предположительно связана с Восточной Сибирью.

Вход свободный. Выставка открыта с 18 ноября по 30 декабря.