Более двухсот партий некачественной рыбы изъяли в Тюменской области в 2019 году

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

209 партий рыбы и рыбных продуктов общим весом более 1 тыс. 690 кг изъяли специалисты Роспотребнадзора в Тюменской области за 9 месяцев 2019 года. Основной причиной изъятия стало отсутствие полной и достоверной информации для потребителей, документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с января по сентябрь 2019 года специалисты Роспотребнадзора проверили 445 объектов, занятых оборотом рыбы и рыбной продукции. Из них 179 предприятий общественного питания и 266 предприятий продовольственной торговли.

В лаборатории исследовали 493 пробы рыбы и рыбных продуктов. По результатам исследований, доля рыбных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности составила 7,4 %. Доля рыбных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по паразитологическим показателям составила 1 %. Пробы, исследованные по физико-химическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям соответствовали нормативным показателям.

Специалисты составили более 300 протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов превысила 3,4 млн рублей.

Специалисты Роспотребнадзора советуют тщательно подходить к выбору рыбы. Прежде всего, следует обращать внимание на запах продукта - свежая рыба имеет слабый запах водоема, в котором обитала до поимки, либо запах, присущий конкретному виду. Глаза и жабры у рыбы должны быть чистыми, выпуклыми и прозрачными. Чешуйки должны быть чистыми, блестящими и плотно прилегать к телу.