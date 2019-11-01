Тюменские металлопроизводители выйдут на российский рынок

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Представили ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС-М" во время XXV Международной промышленной выставки "Металл-Экспо" заявили о готовности выйти на российский рынок благоустройства территорий, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Всего в форуме металлургической промышленности приняли участие три тюменских производителя: Производственный холдинг "АРС-ПРОМ", ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС-М" и ООО Торговый Дом "Механический завод". Каждая компания представила гостям выставки свою продукцию и провела десятки деловых встреч.

"На выставке мы заключили предварительные договорённости о сотрудничестве в плане реализации совместных проектов с московской компанией ООО “ВЕССЕ ДИЗАЙН”", － сообщил руководитель технического отделения ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС-М" Михаил Сажин.

Кроме того, региональные предприниматели провели переговоры на тему экспорта продукции в страны СНГ. Тюменцы активно расширяют международное сотрудничество и географию сбыта своих товаров. На "Металл-Экспо" компании успешно построили диалог с партнёрами из Узбекистана, Киргизии и других стран ближнего зарубежья.

"Металл-Экспо" давно признан главной площадкой для обсуждения актуальных тем металлургической промышленности. В этом году на ряду с тюменскими производителями свои ключевые возможности представили порядка 600 компаний из 34 стран мира — России, Китая, Германии, Италии, Австрии, Франции, США и других.