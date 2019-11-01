Дед Мороз из Великого Устюга пел и танцевал с тюменцами на Городской площади

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Главный Дед Мороз страны поздравил жителей Тюмени с наступающим Новым годом на Городской площади 21 ноября. Дети и взрослые играли, пели и танцевали вместе с артистами и волшебником, сообщает пресс-служба администрации города.

Встреча Деда Мороза с тюменцами сопровождалась большим праздником. "Повелеваю дать старт новогодним праздникам в Тюмени и запустить здесь Фабрику волшебства! В знак доброго начинания и веселья поздравлять друг друга с Новым годом, наряжать елки хвойные игрушками пестрыми, дарить подарки сказочные. Веселитесь, дарите друг другу хорошее настроение и верьте в чудеса!", – сказал Дед Мороз.

На праздник горожане пришли семьями. "Мы первый раз на таком празднестве. Сын в восторге, от встречи с Дедом Морозом под большим впечатлением. Теперь, я думаю, вопросы о существовании волшебника отпадут сами с собой. Очень здорово! Спасибо организаторам!" – делится впечатлениями тюменка Ирина.

Пришедшие на праздник горожане получили паспорта волшебников. Посещая новогодние мероприятия, его обладатели будут получать наклейки. Заполненный "документ" можно обменять на купон для розыгрыша новогодних подарков. Главный приз – путешествие в Сочи. Узнавать о новогодних событиях Тюмени можно в группе "Фабрика волшебства официальные мероприятия" во ВКонтакте.

А Деду Морозу на празднике вручили Конька-горбунка. Отметим, сказочный волшебник провел в Тюмени два дня. Он встретился с юными журналистами, поздравил ребят с особенностями здоровья в специализированных центрах и школах, съездил в семьи, где воспитываются особые дети. Следующая его остановка – Екатеринбург.