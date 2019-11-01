Акарологи ТюмГУ ведут исследования на трех континентах

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Ведущий научный сотрудник акаролог Павел Климов и постдок X-BIO из Бразилии Альмир Пепато ведут поиск редкого семейства водяных клещей на юге Австралии, где клещи были известны ранее лишь по нескольким находкам в одной из рек, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Работа выполняется по гранту РНФ "Изучение наземно-пресноводно-морских переходов с использованием филогенетики и молекулярных часов на примере акариформных клещей (Acariformes)".

Ведущие научные сотрудники Александр Хаустов и Сергей Ермилов совместно с коллегами из Национального музея Блюмфонтейна (ЮАР) ежегодно проводят изучение симбионтной фауны клещей термитников юга Африки в национальных парках страны по гранту РФФИ "Особенности населения акариформных клещей (Acariformes) в гнездах термитов (Insecta: Isoptera) Южной Африки".

В это время заведующий международной комплексной лабораторией по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия Андрей Юртаев изучает применение новых методов исследования почв совместно с ведущим научным сотрудником Сергеем Седовым на полуострове Юкатан в Мексике. Работы также поддержаны грантом РФФИ.

Напомним, что исследования биологии почв, проводимые учеными ТюмГУ, стали основой для позиционирования университета как глобального лидера в предметной области наук о растениях и животных по версии журнала "U.S. News & World Report" в 2019 году. ТюмГУ занимает 25 место в мире по числу научных коллабораций в данной предметной области.