  • 26 ноября 201926.11.2019вторник
  • USD63,7637
    EUR70,3122
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер южный

Акарологи ТюмГУ ведут исследования на трех континентах 

Общество, 11:35 26 ноября 2019

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Ведущий научный сотрудник акаролог Павел Климов и постдок X-BIO из Бразилии Альмир Пепато ведут поиск редкого семейства водяных клещей на юге Австралии, где клещи были известны ранее лишь по нескольким находкам в одной из рек, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Работа выполняется по гранту РНФ "Изучение наземно-пресноводно-морских переходов с использованием филогенетики и молекулярных часов на примере акариформных клещей (Acariformes)".

Ведущие научные сотрудники Александр Хаустов и Сергей Ермилов совместно с коллегами из Национального музея Блюмфонтейна (ЮАР) ежегодно проводят изучение симбионтной фауны клещей термитников юга Африки в национальных парках страны по гранту РФФИ "Особенности населения акариформных клещей (Acariformes) в гнездах термитов (Insecta: Isoptera) Южной Африки".

В это время заведующий международной комплексной лабораторией по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия Андрей Юртаев изучает применение новых методов исследования почв совместно с ведущим научным сотрудником Сергеем Седовым на полуострове Юкатан в Мексике. Работы также поддержаны грантом РФФИ.

Напомним, что исследования биологии почв, проводимые учеными ТюмГУ, стали основой для позиционирования университета как глобального лидера в предметной области наук о растениях и животных по версии журнала "U.S. News & World Report" в 2019 году. ТюмГУ занимает 25 место в мире по числу научных коллабораций в данной предметной области.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# исследование , клещи , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:08 26.11.2019Тюменцы прошли в финал всероссийского конкурса "Громче!"
11:46 26.11.2019Ингеборга Дапкунайте поделилась впечатлениями о Тобольске
11:35 26.11.2019Акарологи ТюмГУ ведут исследования на трех континентах 
11:24 26.11.2019Журналисты из 37 стран принимают участие в медиафоруме "Диалог культур" в Санкт-Петербурге