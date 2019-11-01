Тюменцы стали лучшими на всероссийских соревнованиях по скалолазанию

| Фото: пресс-службы Федерации скалолазания России | Фото: пресс-службы Федерации скалолазания России

Тюменка Екатерина Баращук стала чемпионкой всероссийских соревнований по скалолазанию в дисциплине "скорость", которые проходили в Москве 22 ноября. Среди мужчин серебряным призером также стал представитель Тюменской области Петр Земляков.

Как сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России, борьбу за награды на скалодроме легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА вели 50 мужчин и 26 женщин.

Екатерина Баращук в финале с результатом 8,19 секунд опередила Камиллу Кушаеву из Башкортостана, допустившую ошибку (9,95 секунд). Тюменка лезла стабильно. В трех решающих раундах она неизменно показывала результаты в диапазоне 8,1-8,2 секунды. Бронза досталась Юлии Овчинниковой из Красноярского края (8,84 секунды).

У мужчин золото завоевал москвич Лев Рудацкий. Хозяин турнира был единственным в этот день, кому удалось выбить "пятерку" на электронном хронометре. Лучшее время дня он установил в финале – 5,73 секунд. Тюменец Петр Земляков стал вторым благодаря результату в 6,32 секунд. На третьем месте расположился представитель Башкортостана Алмаз Нагаев (6,65 секунд).