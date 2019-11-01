Михаил Лазарев даст мастер-класс тюменским родителям и детям

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Создатель СОНАТАЛ – педагогики и программы "Цветоник", действительный член Академии педагогических и социальных наук Михаил Лазарев даст мастер-классы педагогам и родителям с 27 по 29 ноября на базе ТОГИРРО (ул. Малыгина, 73), сообщают организаторы.

В программе семинара 27-28 ноября автор представит инновационные практики по оказанию ранней помощи семьям с детьми в образовательных организациях Тюменской области.

О том, как воспитать гармоничного ребенка, участники семинара будут говорить 29 ноября. Михаил Лазарев расскажет, как с помощью педагогических технологий, направленных на регулирование процессов психического и физического развития детей, раскрывать детскую одаренность.

На семинаре рассмотрят цветомузыкальную программу по раннему развитию ребенка "Цветоник", которая состоит из книги для детей "Школа музыкальных волшебников", песенного цикла "Цветоника", комплекта игровых пособий "Цветные нотки".

Ученый обсудит с тюменскими педагогами авторские подходы к дошколятам и ученикам начальных классов, подготовку к школе и адаптацию, роль музыки и хорового пения как новой социальной среды.

Добавим, что семинар проходит в рамках национального проекта "Образование" (федеральных проектов "Поддержка семей, имеющих детей" и "Успех каждого ребенка").