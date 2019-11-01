Школа антибуллинга, закрытая вечеринка и профсоюз - проекты ишимских школьников

| Фото: центральной библиотеки Ишима | Фото: центральной библиотеки Ишима

Шесть проектов представят ученики старших классов школ Ишима на "Школе проектного мышления" в центральной библиотеке 27 ноября. Творческая защита пройдет в 3D-формате.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала библиотекарь, руководитель проекта "Школа проектного мышления", который выиграл грант в областном конкурсе "Моя идея-2019" Ксения Беседина.

По ее словам, участниками "ШПМ" в сентябре стали более 100 старшеклассников всех школ города. Вместе с кураторами ребята освоили основные принципы создания проектов, встретились с экспертами, провели мозговой штурм и написали свой проект. Отталкивались от того, что будет интересно реализовывать на практике им самим. Они объединились в 10 команд, до финала дошли шесть.

Команда школы № 4 предложила квест-комплекс для подростков "Закрытая вечеринка". Ребята считают, что в городе нужно создать молодежное пространство для интересного досуга подростков. Они планируют сделать это на базе библиотеки и проводить там марафоны современных литературных квестов.

Команда школы № 12 придумала проект "Молодежные туры", в которых ребята будут знакомить сверстников с новыми культурно-историческими центрами. Они уверены, что туры в исторические места области помогут, в том числе улучшить успеваемость школьников.

Проект "Профпарк.рф" представят ученики школы № 1. Они хотят создать интерактивную онлайн-платформу с профориентационной направленностью. На сайте старшеклассники смогут узнать об актуальных профессиях и круге обязанностей специалистов Ишима и в перспективе Тюменской области. Проект поможет каждому школьнику увидеть в режиме онлайн производственные процессы на крупных предприятиях, а также посетить лекции, семинары и мастер-классы ведущих преподавателей.

"Школу антибуллинга" представит объединенная команда школы № 7 и лицея им. Елены Лукьянец. Ребята ставят целью профилактику агрессивного поведения учащихся и недопущение травли в школах.

"Школьный профсоюз" собираются организовать восьмиклассники школы № 31, чтобы защищать гражданские права и интересы учащихся. Кроме того, юные профсоюзные деятели будут решать вопросы преобразования школы посредством дебатов между учениками и педагогами.

Команда школы № 31 планируют помочь старшеклассникам определиться с выбором профессии через реализацию проекта "Школьный профцентр "Ориентир".

Ксения Беседина пояснила, что после защиты проектов ребята при поддержке наставников начнут их реализовывать.

"Весной планируем сделать второй сезон "Школы проектного мышления". В нем смогут принять участие те, кто хотел, но по каким-то причинам не попал в первый. Нынешние участники к тому времени уже смогут стать наставниками", - уверена библиотекарь.

Инна Кондрашкина