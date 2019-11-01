Тружеников сельского хозяйства Голышмановского округа отметили грамотами губернатора

| Фото: администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

Лучшие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Голышмановского городского округа отмечены грамотами губернатора региона, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам областных соревнований дипломами первой степени губернатора Тюменской области награждены коллективы ООО "Юг-Агро" и ИП глава КФХ Исмаков Ж.К., Алексей Савельев – оператор на выращивании и откорме молодняка КРС СПК "Ражевский".

Дипломы второй степени губернатора отмечены коллектив ООО "Тюменские молочные фермы", кредитный кооператив КСПК "Развитие", комбайнер ИП главы КФХ Исмакова Ж. К. Куанышпай Исмаков и оператор на выращивание и откорме молодняка КРС ООО "Грачи" Алексей Ражев.

Диплом третьей степени губернатора вручен бригаде ООО "Тюменские молочные фермы" по уходу и доению молочного стада под руководством Александра Чмель.

Голышмановский городской округ занял второе место (во второй сельскохозяйственной зоне) по условиям соревнования в отраслях сельского хозяйства АПК Тюменской области области за 2019 год среди муниципальных районов и городских округов.