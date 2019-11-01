Масштабный пожар в жилом доме ликвидировали в югорском поселке

| Фото: 86.mchs.gov.ru | Фото: 86.mchs.gov.ru

Более полусотни огнеборцев тушили пожар в жилом деревянном двухэтажном многоквартирном доме в п. Дорожный Сургутского района Югры, сообщает ГУ МЧС России по автономному округу.

Информация о ЧП поступила от местного жителя, который прибежал в подразделение спасателей. Пожары в многоквартирных деревянных домах характеризуются быстрым распространением пламени и угрозой большому количеству жильцов, поэтому по тревоге на место сразу были направлены несколько подразделений по повышенному рангу вызова.

На момент прибытия первых отделений из окон первого из двух подъездов дома вырывалось пламя и густой черный дым, площадь пожара была уже около 120 кв. м. Сотрудники МЧС приступили к спасению людей и проверке помещений. Несколько жильцов дома успели выбежать на улицу, остальные из-за сильного задымления не могли покинуть квартиры и звали на помощь. Мужчина, заметив пожарных, скинул ребенка со второго этажа прямо в руки подоспевшим спасателям, а затем и сам покинул квартиру через окно. Тем временем пожарные в дыхательных аппаратах вошли в здание и приступили к проверке квартир. В первом подъезде в одном из помещений спасатели обнаружили двоих напуганных детей, дым отрезал им путь к выходу, их эвакуировали в безопасную зону. В соседнем подъезде о помощи просили со второго этажа. С помощью лестницы сотрудники спустили мужчину и женщину с маленьким ребенком. Спасенных сразу же передавали в прибывшие скорые.

Со второго этажа от огнеборцев, проводивших разведку, руководитель тушения пожара по рации получил информацию об обнаружении мужчины и женщины в бессознательном состоянии. Людей немедленно вынесли и передали медицинским работникам.

В это же время проводилось тушение пожара. Искрила электропроводка, так как здание не было обесточено, электрики управляющей компании следовали к месту ЧС. Ситуация осложнялась невозможностью установки пожарного автомобиля на ближайший гидрант водопроводной сети, так как он замерз.

"Очень важно, чтобы гидранты всегда были в рабочем состоянии. В зимнее время, согласно правилам противопожарного режима, гидранты должны утепляться и очищаться от снега, чтобы вода не замерзла и нам не приходилось искать и откапывать водоисточники из-под сугробов или скалывать с них пласты льда. На это уходят самые важные секунды, которые могут стоить жизни", – отметил руководитель первых прибывших отделений МЧС Вячеслав Токарев.

Спустя 2 часа открытое горение было ликвидировано. Здание повреждено практически по всей площади, частично обрушились перекрытия.

"Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям и пустотам. На момент прибытия пожар уже был развившийся на значительной площади, - прокомментировал начальник Сургутского пожарно-спасательного гарнизона Олег Белоконный. – Сразу же приступили к поиску людей, видимость внутри была практически нулевая".

По предварительным данным органов дознания МЧС России, причиной происшествия могло стать нарушение правил эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей.