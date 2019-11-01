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Тюменским предпринимателям предлагают оценить финансовые услуги

Общество, 17:50 27 ноября 2019

Банка России | Фото: Банка России

Банк России предлагает принять участие в опросе представителей малого и среднего предпринимательства – юридических лиц для определения уровня востребованности финансовых услуг, удовлетворенности этими услугами, оценки работы российских финансовых организаций. Опрос проводится до 15 декабря 2019 года, сообщает Центробанк.

Его результаты помогут регулятору определить направления развития финансового рынка России в части повышения доступности и качества финансовых услуг для субъектов малого и среднего бизнеса. Данные будут использоваться только в агрегированном виде.

К участию в анкетировании приглашают руководителей и представителей организаций, принимающих финансовые решения.

Анкета доступна здесь.

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# Банк России , опрос , предприниматели

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