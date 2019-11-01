  • 27 ноября 201927.11.2019среда
  • USD64,0239
    EUR70,5159
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер юго-западный

Кубок России по биатлону пройдет в Тюменской области

Спорт, 15:16 27 ноября 2019

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Кубок России по биатлону среди женщин и юниорок стартует в "Жемчужине Сибири" 28 ноября. Мужчины и юниоры соревновательную программу побегут в Уватском биатлонном центре имени А. И. Тихонова, сообщает ЦСП72.

В программе соревнований в "Жемчужине Сибири":

28 ноября в 11 часов будет дан старт спринту на 7,5 км.

30 ноября пройдет гонка преследования на 10 км – в 11 часов стартуют женщины, в 13 часов – юниорки.

1 декабря состоятся масс-старты на 12 и 9 км. Старт женщин в 10 часов 45 минут, юниорок - в 12 часов 30 минут.

Вход для зрителей свободный.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# биатлон , кубок России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:16 27.11.2019Кубок России по биатлону пройдет в Тюменской области
13:48 27.11.2019Тюменские футболисты готовятся ко встрече с венграми в составе сборной России
13:26 27.11.2019Всероссийские соревнования по фигурному катанию стартуют в Тюмени
11:47 27.11.2019"Тюменский легион" примет "Мамонтов Югры"