Кубок России по биатлону пройдет в Тюменской области

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Кубок России по биатлону среди женщин и юниорок стартует в "Жемчужине Сибири" 28 ноября. Мужчины и юниоры соревновательную программу побегут в Уватском биатлонном центре имени А. И. Тихонова, сообщает ЦСП72.

В программе соревнований в "Жемчужине Сибири":

28 ноября в 11 часов будет дан старт спринту на 7,5 км.

30 ноября пройдет гонка преследования на 10 км – в 11 часов стартуют женщины, в 13 часов – юниорки.

1 декабря состоятся масс-старты на 12 и 9 км. Старт женщин в 10 часов 45 минут, юниорок - в 12 часов 30 минут.

Вход для зрителей свободный.