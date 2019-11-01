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Школьники Заводоуковска реализуют проект "Отражение"

Общество, 16:33 27 ноября 2019

комитета образования Заводоуковского городского округа | Фото: комитета образования Заводоуковского городского округа

Школьники-волонтеры и педагоги Заводоуковска участвуют в реализации профилактического проекта "Отражение". В театральной постановке ребята доносят до сверстников правовые аспекты каждодневной жизни подростков, сообщает комитет образования Заводоуковского городского округа.

Юные актеры представили театральную постановку о выпускниках, взрослая жизнь которых сложилась исходя из поступков, совершенных в подростковом возрасте.

Педагог-психолог в режиме "стоп-кадр" познакомила ребят — зрителей 7 и 8 классов с правовыми последствиями необдуманных проступков, которые регламентированы статьями административного и УК РФ.

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# Заводоуковский городской округ , школьники

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