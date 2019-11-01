Нетрезвого водителя и бесправника за рулем автобуса задержали в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Нетрезвого водителя и бесправника, управлявшего автобусом, задержали автоинспекторы во время сплошной проверки в Тюмени 27 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

11 автопатрулей полка ДПС провели сплошную проверку водителей у пересечения ул. Алебашевской и Дружбы. Автоинспекторы проверили более 200 автомобилей, выявили 28 нарушений.

У водителя автомобиля KIA были замечены признаки опьянения. Показания алкотестера составили 0,18 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 мг/л.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Также инспекторы остановили автобус, у водителя которого не было водительского удостоверения. При проверке выяснилось, что мужчина лишен прав. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, маршрутную перевозку пассажиров он не осуществлял.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

У 13 проверенных водителей оказалась не застрахованной автогражданская ответственность. В списке выявленных нарушений также тонировка, управление без регистрационных знаков, нарушения правил регистрации, перевозки детей и не пристегнутые ремни.