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Нетрезвого водителя и бесправника за рулем автобуса задержали в Тюмени

Общество, 15:49 27 ноября 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Нетрезвого водителя и бесправника, управлявшего автобусом, задержали автоинспекторы во время сплошной проверки в Тюмени 27 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

11 автопатрулей полка ДПС провели сплошную проверку водителей у пересечения ул. Алебашевской и Дружбы. Автоинспекторы проверили более 200 автомобилей, выявили 28 нарушений.

У водителя автомобиля KIA были замечены признаки опьянения. Показания алкотестера составили 0,18 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 мг/л.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Также инспекторы остановили автобус, у водителя которого не было водительского удостоверения. При проверке выяснилось, что мужчина лишен прав. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, маршрутную перевозку пассажиров он не осуществлял.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

У 13 проверенных водителей оказалась не застрахованной автогражданская ответственность. В списке выявленных нарушений также тонировка, управление без регистрационных знаков, нарушения правил регистрации, перевозки детей и не пристегнутые ремни.

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# водители , ГИБДД Тюменской области , сплошные проверки

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