"Тюменнефтегаз" начал транспортировку нефти с месторождения "Русское"

| Фото: www.rosneft.ru | Фото: www.rosneft.ru

Нефть с уникального месторождения "Русское", которое в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа разрабатывает "Тюменнефтегаз", уже поступает в систему магистральных трубопроводов "Заполярье-Пурпе", сообщает управление информационной политики ПАО "НК "Роснефть".

Эффективная транспортировка нефти началась после завершения строительства и ввода в промышленную эксплуатацию первого пускового комплекса на приемо-сдаточном пункте "Заполярное". Новый объект оборудован современной системой измерения количества нефти и контроля показателей качества сырья. Планируемые объемы сдачи товарной нефти составят до 10 млн тонн нефти в год.

Добываемая на "Русском" месторождении нефть обладает высокими товарными свойствами: низкопарафинистая и малосернистая, ее качества лучше, чем у нефти сорта Brent. Несмотря на то, что добываемая на месторождении нефть имеет высокую плотность и вязкость, она не замерзает даже при температуре минус 26°C.

АО "Тюменнефтегаз" – дочернее общество НК "Роснефть" в Тюменской области. Основной деятельностью предприятия является разработка месторождения "Русское". По величине запасов нефти месторождение классифицируется как уникальное. Геологические запасы составляют около 1,5 млрд тонн, извлекаемые запасы - 448 млн тонн.