Российские эксперты в сфере туризма оценят потенциал Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 250 представителей сферы туризма из разных регионов России соберутся в Тюмени, чтобы обсудить новые направления в развитии отрасли.

29 ноября музейный комплекс имени Словцова примет форсайт-форум "Сибирь-Урал", на котором специалисты поговорят о реализации масштабных туристских проектов. Среди экспертов форума – советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова, председатель Правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов, замдиректора департамента Минэкономразвития Михаил Брусиловский и другие, сообщают организаторы.

Открывать форум будет заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В программе делового дня запланирована работа трех сессий и двух круглых столов, по результатам которых будут подписаны соглашения федерального и регионального уровней в сфере туризма. На форсайт-сессии для представителей туриндустрии и муниципальных образований эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) договорятся о сотрудничестве и обменяются опытом с муниципальными образованиями регионов.

На сессии "Стейкхолдеры туризма" поговорят о роли бизнеса в реализации крупных проектов в Японии, сравнят российский опыт с международным, а также обсудят механизмы взаимодействия туризма, власти и бизнеса. В рамках работы площадки "Лучшие региональные практики" участники рассмотрят вопросы маркетинга территории, бренда, создания туристического продукта и формирования системы продвижения регионов.