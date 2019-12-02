Романтический концерт даст Тюменский филармонический оркестр
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Концерт "Романтическая ночь в Вене" начнется 6 декабря в 22 часа, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.
На пульт оркестра встанет художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков.
Вена с XVIII века была городом, куда, стремясь приобрести европейскую известность, приезжали композиторы и исполнители разных стран. Город всегда был наполнен прекрасной музыкой, которая звучала во дворцах, театрах, парках.
В программе концерта: овеянные романтической атмосферой музыкальной Вены произведения Моцарта, Шуберта, Штрауса, Брамса.