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Романтический концерт даст Тюменский филармонический оркестр

Общество, 09:26 02 декабря 2019

kto72.ru/ | Фото: kto72.ru/

Концерт "Романтическая ночь в Вене" начнется 6 декабря в 22 часа, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

На пульт оркестра встанет художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков.

Вена с XVIII века была городом, куда, стремясь приобрести европейскую известность, приезжали композиторы и исполнители разных стран. Город всегда был наполнен прекрасной музыкой, которая звучала во дворцах, театрах, парках.

В программе концерта: овеянные романтической атмосферой музыкальной Вены произведения Моцарта, Шуберта, Штрауса, Брамса.

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# концерт , оркестр , Тюменская филармония

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