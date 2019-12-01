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WorldSkills: в Тобольске впервые состязались косторезы и звукорежиссеры

Общество, 11:37 01 декабря 2019

Фото WorldSkills Russia в Тюмени

Соревнования в компетенциях "Косторезное дело" и "Звукорежиссура" впервые прошли в Тобольске в рамках VII Открытого регионального Чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2020.

Всего в стартовавшем сезоне в Тобольск переехало восемь компетенций, подчеркивают организаторы. Почти в каждой из них соревнования проходят не только в основной возрастной группе, но и в линейках "Юниоры" и "Навыки мудрых".

Посоревноваться в искусстве резьбы по кости Тюменской области предложили представители движения WorldSkills из Якутии. Там эта компетенция уже прижилась. Тюменские организаторы чемпионата вызов приняли, ведь в регионе успешно функционирует Тобольская косторезная фабрика. На ее территории и проходят состязания.

"Конкурсанты должны изготовить украшение. Подвеска, которую они делаю, состоит из двух частей – деревянной и костяной. В первый день они выполняют лировидный орнамент и ажурную резьбу. Следующий этап – шлифование, гравирование, доработка мелкими борами и сборка. Все ребята очень увлеченно выполняют задания. До начала чемпионата они очень волновались, но сейчас приятно удивляют – ведут себя как настоящие профессионалы, выглядят так, будто уже не первый год работают на косторезной фабрике, будто рождены для этого", - поделилась главный эксперт компетенции "Косторезное дело" Татьяна Берендеева.

Еще одна новинка – "Звукорежиссура". В первый день конкурсантам нужно было свести фонограмму, во второй – озвучить мультфильм, а завершением станет создание новостной радиопередачи на 15 минут. В этом будущим звукорежиссерам помогут театралы, которые будут читать их новости.

Кроме того, в Тобольске проходят соревнования молодых профессионалов по таким компетенциям, как "Сантехника и отопление", "Промышленная автоматика", "Ветеринария", "Лабораторный химический анализ" и "Электромонтаж". Студентами, участвующими в последней, особенно интересуются работодатели из СИБУРа, ведь они уже прямо на площадке могут убедиться в квалифицированности будущих сотрудников.

Кстати, пока в Тобольске демонстрируют творческие способности и спасают животных, в Тюмени на одной из площадок можно было запросто снимать фильм-катастрофу. Тушение пожаров, перевязка раненых, эвакуация с тонущего судна и ликвидация пробоины в корабле – все эти модули в духе классического голливудского кино в жанре экшн должны выполнить участники компетенции "Безопасность жизнедеятельности на судне". В регионе студентов, которые проходят обучение по данной специальности, ценят. По окончании колледжа, ребят ждут в Обь-Иртышском или Северном речном пароходстве, а также рады видеть в частных организациях Тюменской области.

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# WorldSkills Russia , косторезное искусство , Тобольск

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