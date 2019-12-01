Обязательная маркировка духов и фотокамер вступила в силу в России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обязательная маркировка духов и фотокамер вступила в силу в России с 1 декабря. Список товаров, которые подлежат обязательной маркировке, также распространяется на шины, покрышки, постельное белье и некоторые предметы одежды, сообщает РБК со ссылкой на Минпромторг.

Теперь обязательная маркировка вводится для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и постельного белья. Кроме того, маркировка распространяется на некоторые виды одежды, в том числе рабочую одежду, изготовленную из натуральной или композиционной кожи, пальто, плащи, куртки, ветровки и блузки.

"Благодаря сложившейся практике проведения добровольных экспериментов по маркировке товаров большая часть товаров этого списка будет продаваться маркированной гораздо раньше. Наиболее активные представители бизнеса уже зарегистрировались в информационной системе в рамках завершающихся в конце ноября добровольных экспериментов. Так, по духам зарегистрировалось более 600 компаний, по шинам – 350, по фотокамерам – более 120, а по товарам легпрома – более трех тысяч", - сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью в интервью агентству "Прайм", опубликованном на сайте Минпромторга РФ.

Эксперимент по маркировке парфюмерной продукции проходил с 1 июля по 30 ноября. Проект постановления разработал Минпромторг, целями эксперимента в документе были названы проверка работы нового механизма маркировки средствами идентификации для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту таких товаров.

Эксперимент по маркировке одежды проходил с 27 июня по 30 ноября, а по маркировке фотоаппаратов — с 16 мая по 30 ноября 2019 года. По данным оператора системы мониторинга Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в нем участвовало более 130 компаний, в том числе Canon, Nikon, Sony и Fujifilm.

Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года — готовая молочная продукция.