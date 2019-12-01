"Контора пароходства" открылась в Тюмени

| Фото: из группы "Контора пароходства" ВКонтакте | Фото: из группы "Контора пароходства" ВКонтакте

Новый мультицентр "Контора пароходства" открылся в Тюмени 1 декабря.

Как сообщает "Контора пароходства" в своем паблике ВКонтакте, первых гостей нового молодежного пространства приветствовал глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Если мы говорим о городе, то мы понимаем, что он должен меняться. Теперь у нас есть пространство, которое объединяет прошлое, настоящее, будущее. Даже само название "Контора пароходства" показывает, насколько у нас с вами богатая история", — сказал он.

Первое пленарное заседание открыла Siri. В большом зале собралось около 300 человек.

"Все эти движения начала группа людей, которые делали свое дело не потому, что им кто-то заплатил, а потому что у них была страсть", — сказал директор департамента по общественным связям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

Ведь день на площадке идут мастер-классы, лекции, выставки, спектакли, квартирник. Для посетителей провели показ иммерсивного перформанса об истории здания: в конце XIX века в мультицентре была контора пароходства и склад тюменского купца Колмакова.

Также здесь презентовали выставку "Свобода внутри" от 12 местных художников, она работает до 22 часов. В 19 часов 30 минут начнется шоу коротких историй.

В 21 час гостей приглашают на квартирник "На штиле". Выступят команды "Цирк урода" (инди-поп), Lividup (Топ-100 русскоязычных песен по мнению пабликов "Indie Music" и "Родной Звук"), Jonathan (музыкант из Мали, поющий на французском, английском, русском языках, бамбара и бобо), GOARTUR (композитор, автор и аранжировщик). Подробности здесь.

Ирина Ромашкина