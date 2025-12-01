В Тюменском театре кукол стартовала новогодняя кампания

| Фото: пресс-служба ТКТО | Фото: пресс-служба ТКТО

Новогодняя кампания началась в Тюменском театре кукол уже полюбившимся зрителям спектаклем "Щелкунчик". Постановка, умело соединяющая традиции кукольного театра с современными мультимедийными решениями, вновь собрала полный зал: и дети, и взрослые с восторгом погружаются в сказочную атмосферу.

"Щелкунчик" по праву считается самой известной рождественской сказкой, без которой трудно представить новогодние праздники в театрах всего мира. Тюменская постановка предлагает зрителям особенное прочтение классики: на сцене рождается настоящий театральный мультфильм. В спектакле органично сочетаются живой актерский план, кукольные персонажи и видеоэффекты на полупрозрачном экране. Благодаря кинематографическим приемам и современным технологиям перед зрителями разворачивается подлинное волшебство: летают сладости, шествует мышиный народ, а история Мари трогает до глубины души. Маленькие зрители следят за действием с замиранием сердца, а в самые напряженные моменты взволнованно переговариваются с родителями, уточняя детали происходящего.

Новогодняя кампания продлится с 11 декабря по 11 января. Как рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор театра Роман Явныч, за этот месяц планируется провести около 160 показов, ежедневно по 7–8 спектаклей, а единственный выходной придется на 1 января. "К счастью, в Тюменском театре кукол аншлаги сейчас всегда, и сегодняшнее состояние ажиотажа, приятного ожидания праздника – это уже правило, что нас очень радует", – поделился руководитель культурного учреждения.

В честь старта сезона театр совместно с Почтой России запустил акцию: все желающие могут бесплатно отправить открытки с символикой театра в любой уголок мира. Открытки предоставил сам театр, а бесплатную доставку организовала Почта России.

В этом году театр отошел от практики делать ставку на один премьерный спектакль и выбрал формат "солянки": в репертуаре множество зимних и сказочных постановок. Лишь в малом зале 13 декабря состоится премьера спектакля "Мой снежный друг", но и она не станет единственной в праздничной программе. Перед каждым представлением зрителей ждет новогодняя интермедия: в фойе у большого зала она начинается в указанное на билете время, а в малом зале занимает только около 10 минут, чтобы не утомлять малышей.

Роман Явныч обратился к тюменцам с важной просьбой: "Начинайте покупать билеты на новогодние спектакли уже в октябре! Сейчас мы сталкиваемся с тем, что многие приходят за билетами в последний момент и расстраиваются, потому что места заканчиваются. Мы не можем увеличить зал или количество показов: график уже предельно насыщен. На январские спектакли остались лишь единичные места".

И действительно, на сегодняшний день билеты на большинство показов уже раскуплены. Тюменский театр кукол в очередной раз подтвердил свою популярность, превратив новогодние представления в подлинное погружение в сказку, где традиции встречаются с инновациями, а волшебство становится реальностью.

Инна Кондрашкина