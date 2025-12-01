  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер южный

В Тюменском театре кукол стартовала новогодняя кампания

Общество, 22:38 12 декабря 2025

пресс-служба ТКТО | Фото: пресс-служба ТКТО

Новогодняя кампания началась в Тюменском театре кукол уже полюбившимся зрителям спектаклем "Щелкунчик". Постановка, умело соединяющая традиции кукольного театра с современными мультимедийными решениями, вновь собрала полный зал: и дети, и взрослые с восторгом погружаются в сказочную атмосферу.

﻿

"Щелкунчик" по праву считается самой известной рождественской сказкой, без которой трудно представить новогодние праздники в театрах всего мира. Тюменская постановка предлагает зрителям особенное прочтение классики: на сцене рождается настоящий театральный мультфильм. В спектакле органично сочетаются живой актерский план, кукольные персонажи и видеоэффекты на полупрозрачном экране. Благодаря кинематографическим приемам и современным технологиям перед зрителями разворачивается подлинное волшебство: летают сладости, шествует мышиный народ, а история Мари трогает до глубины души. Маленькие зрители следят за действием с замиранием сердца, а в самые напряженные моменты взволнованно переговариваются с родителями, уточняя детали происходящего.

пресс-служба ТКТО | Фото: пресс-служба ТКТО

Новогодняя кампания продлится с 11 декабря по 11 января. Как рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор театра Роман Явныч, за этот месяц планируется провести около 160 показов, ежедневно по 7–8 спектаклей, а единственный выходной придется на 1 января. "К счастью, в Тюменском театре кукол аншлаги сейчас всегда, и сегодняшнее состояние ажиотажа, приятного ожидания праздника – это уже правило, что нас очень радует", – поделился руководитель культурного учреждения.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В честь старта сезона театр совместно с Почтой России запустил акцию: все желающие могут бесплатно отправить открытки с символикой театра в любой уголок мира. Открытки предоставил сам театр, а бесплатную доставку организовала Почта России.

пресс-служба ТКТО | Фото: пресс-служба ТКТО

В этом году театр отошел от практики делать ставку на один премьерный спектакль и выбрал формат "солянки": в репертуаре множество зимних и сказочных постановок. Лишь в малом зале 13 декабря состоится премьера спектакля "Мой снежный друг", но и она не станет единственной в праздничной программе. Перед каждым представлением зрителей ждет новогодняя интермедия: в фойе у большого зала она начинается в указанное на билете время, а в малом зале занимает только около 10 минут, чтобы не утомлять малышей.

Роман Явныч обратился к тюменцам с важной просьбой: "Начинайте покупать билеты на новогодние спектакли уже в октябре! Сейчас мы сталкиваемся с тем, что многие приходят за билетами в последний момент и расстраиваются, потому что места заканчиваются. Мы не можем увеличить зал или количество показов: график уже предельно насыщен. На январские спектакли остались лишь единичные места".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

И действительно, на сегодняшний день билеты на большинство показов уже раскуплены. Тюменский театр кукол в очередной раз подтвердил свою популярность, превратив новогодние представления в подлинное погружение в сказку, где традиции встречаются с инновациями, а волшебство становится реальностью.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# зрители , Новый год , спектакль , Тюменский театр кукол , Щелкунчик

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:38 12.12.2025В Тюменском театре кукол стартовала новогодняя кампания
21:24 12.12.2025Тюменский магистрант разработал платформу по ИТ-компетенциям для школьников
20:29 12.12.2025Тюменские ученые разработали калькулятор расчета свойств почвы с биоуглем
19:19 12.12.2025В День Конституции тюменцы хором исполнили гимн России

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора