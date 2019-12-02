Что лучше дарить детям на Новый год, рассказали психологи

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Тюменские психологи дали несколько советов, как сделать правильный новогодний подарок ребенку.

Новый год у каждого малыша связан с чудом, и долг каждого родителя – не разочаровать детские надежды. При этом, конечно, все желания должны быть реальны и осуществимы.

"Если ребенок попросил что-то нереальное, можно порассуждать, что Дед Мороз не может выполнить все желания деток. Или найти причину, по которой ребенок не готов к такому подарку. Можно даже сделать так, что малыш получит записку об этом от новогоднего волшебника. В письме можно предложить выбрать из двух-трех позиций, но не больше, потому что детям всегда сложно делать выбор", - пояснила тюменский психолог Алена Нестерова.

Не рекомендуют психологи дарить детям вещи, практичность которых осознают только взрослые. Например, неудачным выбором может стать одежда, ведь ребенок ориентируется не на пользу, а на удовольствие.

"Я работала с одной семьей, где родители подарили на Новый год девочке пластиковое окно. Девочка была уже подростком. Семья купила квартиру, у девочки появилась своя комната. Как раз перед Новым годом в квартире сделали ремонт. И родители объявили, что подарком на праздник будет пластиковое окно. Ребенок не оценил практичность родителей и это стало причиной семейного конфликта, с которым мы работали спустя целых полгода после новогоднего торжества", - добавила она.

Прекрасным вариантом для новогоднего подарка являются развивающие игрушки. Но выбор нужно делать по возрасту. Кроме того, ребенок должен хотеть получить этот подарок. В этом плане полезным может стать журнал для записи желаний всех членов семьи. В красочном оформлении можно задействовать детей. Листая страницы такого журнала, родители смогут лучше узнать о потребностях ребенка, увидеть его реакцию, когда он говорит о том или ином желании. Кроме того, журнал может быть полезным и в другом отношении: ребенок увидит, что свои мечты и надежды есть и у родителей, сообщает "Тюменская область сегодня".