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Тюменская область представит загибни и блинчатые пироги на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Общество, 18:53 07 мая 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Блюда, которые подавали на свадьбу в Тобольской губернии, представят на Всероссийском свадебном фестивале, который пройдет на выставке-форуме "Россия" в Москве с 12 по 19 мая. 15 мая тюменские шеф-повара предложат посетителям попробовать блинчатые пироги, загибни с черникой, осетра с икорным соусом и другие угощения.

"В этом году мы используем опыт Дня региона, который проходил в ноябре прошлого года. Это было феерично, очень ярко. Нам удалось показать все прелести Тюменской области со всех сторон. Направление гастрономического туризма — это то, что актуально во все времена, в любое время года. Поэтому наша прекрасная команда предпринимателей в сфере общественного питания, шефы, организаторы исторических ужинов собрались для того, чтобы в очередной раз показать регион всей стране, представить все самое яркое и вкусное", — сказал директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Рецепты блюд, которые повторили шеф-повара либо воплотили в современном варианте, в исторических источниках нашла организатор тематических ужинов Лидия Носова. Если на Дне региона на ВДНХ стояла задача показать угощения, связанные с историей Тобольской губернии, то в этот раз надо отразить свадебные традиции.

"Область не отличается какими-то ярко определенными традициями. У нас здесь была культурная солянка. Это мы тоже покажем, расскажем на свадебном фестивале в "Доме российской кухни". Мы нашли те уникальные блюда, которые, на наш взгляд, готовились именно в Тобольской губернии. Например, каравай. В Сибири его украшали не просто лепниной в виде цветочков, ягод или птиц. Обязательно брали веточки фруктовых деревьев, их обматывали тестом, запекали. После свадьбы все гости разламывали это тесто и забирали себе по кусочку как счастье, которое они приносили в свой дом. Это рецепт старообрядцев из Уватского района. Также мы нашли рецепт блинчатого пирога. Его готовили именно на свадьбу. Он был и на Дне региона. В этот раз у нас будет совершенно другая вариация", — поделилась Лидия Носова.

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7 мая блюда, которые попробуют гости Всероссийского фестиваля на ВДНХ, презентовали журналистам в ресторане Zarnizza.

Шеф-повара нескольких заведений Тюмени при создании блюд использовали местные продукты. Они называют это касанием исторической и современной кухни. В сладком блинчатом пироге — чатни из яблок, гречишный мед. В десерте использовали карамелизованный фундук, который придает терпкость. В составе салата "Засахаренный" — корнеплоды, томленные в собственном соку. Их засахарили, украсили чипсами из яблок и лепестками яблони.

Из горячих блюд — жареный осетр с икорным соусом. Использованы маринованный папоротник и икра рыб трех видов: кета, палтус, щука. Блюдо подается с микрозеленью "мизуна".

Особое внимание шеф-повара уделили киселю. Ревень запарили в лимонном соке, гречишном меде, "пробили его" и получили субстанцию, которая дает основу самого киселя. Массу загустили, оставили на два дня в холодильнике. Затем блюдо украсили мороженым из овсяных хлопьев, добавили свежих ягод.

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Собравшихся на презентации удивили хрустящие маржетки. Десерт пришел из татарской культуры. По факту это хворост, но не в привычном понимании. Современные повара делают их с помощью специального инструмента. К маржеткам в качестве соуса добавлены соленая карамель и пудра из карамелизированного фундука.

Шестое блюдо — загибни со взбитым творогом и черникой. На первый взгляд это простые пирожки, но когда откусываешь кусочек, ощущаешь вкус детства. Дрожжевое тесто приготовлено на сметане. Был взят домашний творог, который взбили со сливками.

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Бренд-шеф компании "Максим" Алексей Лапин рассказал, что гастрономическая площадка региона будет работать с 10 часов и до вечера. Заготовки начнут делать накануне ночью. Два больших блюда представят на мастер-классе. Посетителям раздадут не менее ста мини-порций.

Кроме того, гастрономическая программа будет включать представление чайных свадебных традиций потомков купцов Колокольниковых. Чай дарили на свадьбу, угощали всех гостей, этот напиток был важен для торжества.

Инна Пахомова

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# агентство туризма и продвижения Тюменской области , гастрономический туризм , гастрономия , Дмитрий Пухов , кухня , туризм

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