Около ста рейдов прошли с начала акции "Безопасный лед" в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

89 рейдов и патрулирований проведено с начала акции "Безопасный лед" на водоемах во всех муниципальных районах и округах Тюменской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Тюменской области.

В профилактической работе вместе с инспекторами участвуют представители местных администраций, СМИ, волонтеры, специалисты профильных природоохранных структур. Более тысячи любителей зимней рыбалки получили напоминания о правилах безопасного поведения на льду.

На озерах толщина льда уже достаточная, однако на реках, где проточная вода, есть еще и открытые места, где опасно передвигаться даже в одиночку. Судя по прогнозу погоды, к примеру, на Туре безопасный лед на некоторых отрезках в черте города встанет еще нескоро. Такие участки реки патрули инспектируют на воздушной подушке, сотрудники инспекции предупреждают рыбаков, которые направляются на тонкий лед, и рекомендуют им выбирать безопасный маршрут.

Как предупредил любителей активного зимнего отдыха начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин, опасность представляют и торосы - глыбы льда, которые выступают из под снега острыми краями. "В этом сезоне так получилось из-за того, что в первые морозы суда прошли по реке и разломали формировавшийся лед. Ветром и течением их нанесло друг на друга, и получились такие торосы. Они опасны для снегоходов. Можно повредить не только сам транспорт, но и получить серьезные травмы", - рассказал он.