В декабре тюменцев ждет #PROспорт для всех

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

142 инструктора по спорту готовы работать с горожанами совершенно бесплатно на 168 спортивных объектах, в скверах и парках, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Спорторганизаторы готовят также открытые мероприятия, посвященные новогодним праздникам. Тюменцев ждут соревнования по мини-футболу и хоккею, мастер-классы по скандинавской ходьбе, спортивные эстафеты "Зимние забавы", костюмированные "Веселые старты", новогодний баскетбол, конкурс футбольного мастерства "Самый техничный", товарищеские встречи по настольному теннису, танцевальные мероприятия, новогоднее соревнование на приз Деда Мороза и многое другое.

"Каждый месяц мы готовим для горожан расписание тренировок у инструкторов и ряд мероприятий. Декабрь обычно богат на предновогодние игры и состязания, к которым мы привлекаем не только детей разного возраста, но и взрослых", - рассказала ведущий специалист отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике Юлия Матвийчук.

Расписание тренировок можно узнать на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, на портале "Тюмень - наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор", на сайте "Детки" , в группе "Спорт Тюмени для всех" во ВКонтакте". Здесь же принимаются и рассматриваются замечания, предложения и вопросы по деятельности спорторганизаторов.