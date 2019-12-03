Проект учеников областной физико-математической школы представят в Москве

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Проект ESCAN учеников физико-математической школы (авторы Юлия Борисова, Сергей Мальцев, Тимофей Торопов) прошел в финал Всероссийской некоммерческой программы развития предпринимательства среди молодежи "Кубок Преактум: практики будущего", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

ESCAN сможет принять участие на финальном соревновании в Москве. Ребята поборются за звание авторов лучшего проекта России. Школьники разработали устройство, которое позволяет автоматически передавать показания приборов учета (счетчиков) в управляющие компании без участия человека и представили его в полуфинале Кубка в Екатеринбурге.

Всего ученики областной физико-математической школы представили три разработки. Кроме проекта ESCAN, это SmartRent (Эрик Оганнисян, Игнат Косеньков, Денис Васильев) - "Умные замки для тех, кто сдает и арендует жилье"; экспресс способ оценки антибиотикорезистентности бактерий (Александр Банков) - проект, позволяющий провести анализ устойчивости бактерий за два часа вместо двух недель.