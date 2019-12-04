Выпускники школы "Волонтер-медиа" встретятся с сотрудниками роддома № 2

| Фото: youtube.com | Фото: youtube.com

Встреча волонтеров, прошедших обучение в школе "Волонтер-медиа", с руководителями и сотрудниками роддома № 2 состоится в Тюмени 6 декабря. Будущим медикам расскажут об особенностях информационной политики медучреждений, сообщает региональная Общественная палата.

Cоциальный проект "Волонтер-медиа" стартовал в октябре 2019 года. Первым участником проекта стал волонтерский отряд "Наследники Пирогова", созданный на базе тюменского лицея № 93.

Волонтеры отряда "Наследники Н. И. Пирогова" участвовали в создании четырех видеороликов, размещенных на youtube-канале "LiveFormat", и создали собственный блог.