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Выпускники школы "Волонтер-медиа" встретятся с сотрудниками роддома № 2

Общество, 08:04 04 декабря 2019

youtube.com | Фото: youtube.com

Встреча волонтеров, прошедших обучение в школе "Волонтер-медиа", с руководителями и сотрудниками роддома № 2 состоится в Тюмени 6 декабря. Будущим медикам расскажут об особенностях информационной политики медучреждений, сообщает региональная Общественная палата.

Cоциальный проект "Волонтер-медиа" стартовал в октябре 2019 года. Первым участником проекта стал волонтерский отряд "Наследники Пирогова", созданный на базе тюменского лицея № 93.

Волонтеры отряда "Наследники Н. И. Пирогова" участвовали в создании четырех видеороликов, размещенных на youtube-канале "LiveFormat", и создали собственный блог.

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