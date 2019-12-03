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Тюменским экспортерам помогут модернизировать сайты

Экономика, 16:43 03 декабря 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Кампанию по сбору заявок на получение услуги по модернизации сайта компании-экспортера запустил Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Провести апгрейд портала или создать новый могут субъекты малого и среднего предпринимательства региона, сообщает ЦПЭ.

"По условиям предоставления услуги, 80 процентов от стоимости работ покрывает Центр поддержки экспорта региона, 20 процентов - взнос компании. Предложением могут воспользоваться как новички – компании, планирующие экспортную деятельность, так и производители, имеющие рабочий сайт", - рассказал руководитель ЦПЭ Тюменской области Сергей Полухин.

В 2019 году услугой воспользовались четыре компании, работающих в сфере АПК, деревообрабатывающей промышленности, нефтесервиса, также производящих продукты питания. В среднем стоимость сайта составила около 80-100 тыс. рублей.

"На создание или модернизацию портала уходит около одного-двух месяцев, зависит от сложности технического задания заказчика. Подрядчик на выполнение данных работ будет определен в начале 2020 года, поэтому желающие получить услугу могут уже сейчас подавать заявки в Центр поддержки экспорта", - сообщил Сергей Полухин.

Контактный телефон ЦПЭ ТО: +7(3452)534-000 (доб.1003, 1008).

Программа по развитию экспортной деятельности производителей Тюменской области реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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# национальный проект Международная кооперация и экспорт , центр поддержки экспорта Тюменской области , экспорт

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