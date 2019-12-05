Областная клиническая больница получила новое оборудование

| Фото: ОКБ № 2 | Фото: ОКБ № 2

Новое оборудование на сумму более 62 млн рублей поступило в Областную клиническую больницу № 2 в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Эндоскопическая стойка для малоинвазивных операций на головном мозге уже применяется для удаления гематом и клипирования аневризм сосудов, сообщает пресс-служба медучреждения.

В отделения реанимации поступили семь наркозно-дыхательных систем и два аппарата искусственной вентиляции легких со всеми современными возможностями. Новые приборы способны автоматически подстраиваться под состояние различных диапазонов дыхания. Вся аппаратура оснащена датчиками тревоги, имеет многоуровневую систему профилей управления, что помогает персоналу ухаживать за тяжелобольными.

Диагностическая служба пополнилась пятью аппаратами ультразвуковых исследований. Четыре из них используются в стационаре, в том числе портативный, с помощью которого необходимые манипуляции можно проводить у постели больного. Один диагностический комплекс передан во взрослую поликлинику взамен устаревшего и уже используется при проведении диспансеризации и профилактических осмотров. Он позволяет получить изображение более высокого качества, а значит, точно диагностировать и выявлять заболевания на ранних стадиях.

В общей сложности за счет средств областного бюджета в больницу поступило около 80 единиц медтехники, в том числе два десятка современных аппаратов для реабилитации пациентов с инсультом, несколько мобильных электрокардиографов, биопсийный пистолет. Кроме этого, закуплены 170 медицинских функциональных кроватей.