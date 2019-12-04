О главных трендах успешного бизнеса узнают предприниматели на лекции в Тюмени

| Фото: Школа инновационного мышления | Фото: Школа инновационного мышления

Об основных трендах построения успешного бизнеса расскажет предпринимателям региона Сергей Савинов на лекции "Успешный бизнес 2020: лайфхаки", которая состоится в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 10 декабря, начало в 16 часов. Мероприятие пройдет при поддержке Сбербанка, Торгово-промышленной палаты Тюменской области и Школы инновационного мышления, сообщает Западно-Сибирское отделение Уральского банка ПАО Сбербанк.

Сергей Савинов – спикер платформы "Деловая среда". Он является управляющим партнером компании "Русский консалтинг", бизнес-тренером и антикризисным управляющим. Специализируется на технологиях увеличения продаж, развитии малого и среднего бизнеса, открытии филиалов и франшиз.

На лекции в Тюмени спикер уделит особое внимание автоматизации бизнеса и современным системам безопасности, масштабированию и увеличению показателей, взаимодействию с банками и эффективному управлению, а также раскроет концепцию "квантового предпринимателя".

"Для Сбербанка работа с малым и микробизнесом является стратегическим направлением. Мы регулярно проводим круглые столы, лекции и обучающие программы для предпринимателей Тюменской области. Уверен, такие встречи с востребованными бизнес-тренерами помогают нашим предпринимателям быть в курсе актуальных тенденций деловой сферы, еще более профессионально и осмысленно подходить к развитию собственного дела", - подчеркнул управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Участие в мероприятии бесплатное, обязательна предварительная регистрация здесь.