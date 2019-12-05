Эксперты рассказали, как действовать при утечке бытового газа

Неаккуратное использование газа в бытовых условиях или неисправность приборов и газовых труб могут стать причиной отравления и взрыва. Соблюдение мер безопасности и корректное использование газовых приборов позволит избежать трагедии, сообщает МЧС России.

При включении газовой плиты, сначала зажгите огонь, затем плавно откройте газовый кран, при включении духовки убедитесь, что огонь есть во всех отверстиях горелки, предотвращайте заливание пламени горелки кипящей жидкостью. Заметив потухшую горелку, перекройте кран подачи газа, распахните окна и хорошо проветрите помещение, горелку можно зажигать вновь после ее остывания.

Категорически запрещается самостоятельно устанавливать и ремонтировать газовое оборудование, оставлять включенные газовые горелки без присмотра, сушить белье над газовой плитой.

Необходимо помнить, пламя газовой горелки должно быть ровным, голубого цвета. Если пламя красное или желтое – газ сгорает не полностью – срочно вызывайте специалиста газовой службы.

При использовании газовых баллонов стоит помнить, что при утечке сжиженный газ концентрируется в нижней части помещения, поэтому нужно хранить газовый баллон в проветриваемом помещении, в вертикальном положении. Необходимо защитить баллон и газовую трубку от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. При замене газового баллона нужно убедиться, что рядом нет открытого огня, включенных электроприборов.

Запрещается растягивать или пережимать соединительный шланг, хранить неиспользуемые баллоны в помещении, закапывать баллоны в землю, ставить баллоны в подвал.

При появлении запаха газа в квартире необходимо открыть двери и окна, чтобы проветрить помещение; при наличии стационарного телефона нужно выдернуть шнур из розетки, перекрыть общий кран подачи газа, проверить и закрыть все краны газовой плиты. Действовать необходимо быстро, задержав дыхание и прикрыв нос и рот любой влажной тканью. Если причина загазованности неизвестна, нужно покинуть опасное место и вызвать аварийную газовую службу по телефону "104". Выйдя из квартиры, стоит отключить подачу электричества в щитке. Дожидаться приезда специалистов нужно на улице или в безопасном помещении.

Категорически запрещается звонить со стационарного или мобильного телефона, находясь в квартире, курить, зажигать спички, включать свет, пользоваться электроприборами; выключать работающие приборы, возвращаться в квартиру до устранения утечки газа.

Если газ загорелся в месте утечки необходимо открыть все окна в помещении, перекрыть подачу газа, немедленно покинуть квартиру и вызвать пожарную службу.